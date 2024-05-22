Gazze'den Türkiye'ye Candan Bağlantı: Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu | ''Türk halkına şükranlarımı sunuyorum''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda yabancı davetli katıldı. Erdoğan, ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini takdim etti. O ödüllerden biri de Gazzeli Khaled Nabhan Ebu Ziya Dede'nindi. Gazze'de olduğu için törene katılım sağlayamayan Nahban Başkan Erdoğan'a video mesaj göndererek kendisine ve Türk halkına Gazze için gösterdiği fedakarlıklardan ötürü şükranlarını sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Kur'an tilaveti ile başlayan törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda yabancı davetli de katıldı.
Tören öncesi "Uluslararası İyilik Ödülleri Sergisi"ni gezen, eserleri inceleyerek bilgi alan Başkan Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da eşlik etti.
Başkan Erdoğan'ın alkışlar eşliğinde bitirdiği konuşmasının ardından ''İyilik ve Vefa Ödülleri''ni sahiplerine takdim etti. İlk ödülü ''1410 camiye 25 yıl yetecek kadar elektrik enerjisi'' üreten Mühendis Ahmet Seferoğlu aldı.