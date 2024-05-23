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Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Dumur olacaksınız, içmeye tövbe edeceksiniz! 40-45 sene süresince sigara içtikten sonra...

Sigara içmenin vücut sağlığına olan olumsuz etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu alışkanlığın ne kadar zararlı olabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği son çalışmalar, sigara kullanımı ile akciğer sağlığı arasındaki bağlantıya dair önemli ve çarpıcı bulgular sunuyor. Özellikle akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olmadığı ve akciğerlerin kendi kendini yenileyerek sigaranın zararlı etkilerini tersine çevirebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:41 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 08:40
Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Dumur olacaksınız, içmeye tövbe edeceksiniz! 40-45 sene süresince sigara içtikten sonra... 1

Bu araştırmalara göre, sigara içmek akciğerlerde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Sigara dumanında bulunan zararlı kimyasallar, akciğer hücrelerinde genetik mutasyonlara neden olarak kanser riskini artırmaktadır. Ancak, sigarayı bırakmak, akciğerlerin bu zararlı etkilerden kurtulması ve sağlıklı hücrelerin yeniden oluşması için bir fırsat sunmaktadır. Yapılan deneyler, uzun süre sigara içmiş kişilerin bile sigarayı bıraktıktan sonra akciğer dokularının iyileşme sürecine girdiğini göstermektedir.

Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Dumur olacaksınız, içmeye tövbe edeceksiniz! 40-45 sene süresince sigara içtikten sonra... 2

Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.

Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Dumur olacaksınız, içmeye tövbe edeceksiniz! 40-45 sene süresince sigara içtikten sonra... 3

40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Evet, evet yanlış duymadınız! Nature dergisinde yer alan çalışma, şimdiye kadar doğru bildiğimiz bir yanlışı tüm detaylarıyla ortaya koydu.

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