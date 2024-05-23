Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Dumur olacaksınız, içmeye tövbe edeceksiniz! 40-45 sene süresince sigara içtikten sonra...

1 Bu araştırmalara göre, sigara içmek akciğerlerde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Sigara dumanında bulunan zararlı kimyasallar, akciğer hücrelerinde genetik mutasyonlara neden olarak kanser riskini artırmaktadır. Ancak, sigarayı bırakmak, akciğerlerin bu zararlı etkilerden kurtulması ve sağlıklı hücrelerin yeniden oluşması için bir fırsat sunmaktadır. Yapılan deneyler, uzun süre sigara içmiş kişilerin bile sigarayı bıraktıktan sonra akciğer dokularının iyileşme sürecine girdiğini göstermektedir.

2 Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.