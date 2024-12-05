Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye'deki çatışmalar dengeleri değiştirdi. Muhalif grupların son dönemdeki ilerleyişi, Halep'in kontrolünü sağlamalarıyla taçlandı.
SMO TEL RIFAT'I TEMİZLEDİ HEDEF MÜNBİÇ
Aynı zamanda, Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu ile kritik stratejik noktalardan biri olan Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'yi temizleyerek bölgenin kontrolünü ele geçirdi. SMO'nun yeni hedefi Münbiç olacak.
HASTANE ALTINA TERÖR TÜNELLERİ
Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaralar, terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Söz konusu tünellerde, yönlerinin dikkatlice seçildiği ve özellikle stratejik çıkışlara bağlı olduğu tespit edildi.
AZEZ VE AFRİN'E DOĞRU KAZMIŞLAR
Söz konusu tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazıldığı tespit edildi.
Çatısı kavis şeklindeki tünellerin sağ ve sol odalara ayrıldığı görüldü. Bu tünellerin girişlerinde, Tel Rıfat merkezinden geçen tarihi Hicaz Demir Yolu'nun raylarından sökülen demir parçalarının kullanılması dikkati çekti.
TUVALET VE SU DEPOLARI BULUNUYOR
Bir yer altı sığınağını andıran tünellerin içinde tuvalet ve su depoları bulunuyor. Tünellerin tavanından elektrik kablolarının geçtiği dikkatlerden kaçmadı.
Teröristlerin, ayrıca karmaşık bir yapıya sahip tünellerin nereye çıktığını göstermek için Kürtçe ve Arapça yazılı yön talebeleri astığı kayıtlara geçti.
"TÜNELLERDEN BİR YER ALTI ŞEHRİ İNŞA ETMİŞLER"
Hastanenin altındaki tünelde konuşan SMO'nun saha komutanlarından Tel Rıfatlı Ebu Fadi, ilçeyi kurtardıktan sonra yardıma muhtaç hasta olup olmadığını anlamak için hastaneye geldiklerinde tünel ağını keşfettiklerini söyledi.
Tünel ağlarının genişliği ve uzunluğu nedeniyle halen çalışmaların sürdüğünü belirten Ebu Fadi, teröristlerin tünellerin bir noktasında daha da aşağı inebilmek için bir çukur daha kazdığının görüldüğünü ve bunun derinliğinin 27 metreyi bulduğunu kaydetti.
TÜNELDE 6 TERÖRİST YAKALANDI
Taramalar sırasında 6 PKK/YPG'li teröristi yakaladıklarını ifade eden Ebu Fadi, "Örgüt, bu tünelleri terör eylemleri ve halkı korkutmak için kullandı. Silahlarını da burada saklıyorlardı." diye konuştu.
Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)
Teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)
Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (Fotoğraf: AA)
Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Halep'e gelenlerin ilk uğradığı yerlerin başında tarihi Halep Kalesi geliyor. (Fotoğraf: AA)
Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Halep'e gelenlerin ilk uğradığı yerlerin başında tarihi Halep Kalesi geliyor. (Fotoğraf: AA)
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında yerinden ettiği siviller, Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütünden kurtarılan ilçelerine dönüyor. (Fotoğraf: AA)
Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in güneydoğusundaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı ve çevresi havadan görüntülendi. (Fotoğraf: AA)