Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Tünel ağlarının genişliği ve uzunluğu nedeniyle halen çalışmaların sürdüğünü belirten Ebu Fadi, teröristlerin tünellerin bir noktasında daha da aşağı inebilmek için bir çukur daha kazdığının görüldüğünü ve bunun derinliğinin 27 metreyi bulduğunu kaydetti.