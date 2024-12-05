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Suriye'den çarpıcı kareler... Tel Rıfat'ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye'de dengeler değişiyor... Geçtiğimiz ilerleyişe başlayan muhalif gruplar Halep'i ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'tan terör örgütü PKK'yı silerek kontrolü sağladı. PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedildi. Tünellerin kazıldıkları yön dikkat çekerken tuzaklanan patlayıcılar da ele geçirildi. İşte Suriye'den çarpıcı kareler...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:51 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:51
Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye'deki çatışmalar dengeleri değiştirdi. Muhalif grupların son dönemdeki ilerleyişi, Halep'in kontrolünü sağlamalarıyla taçlandı.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

SMO TEL RIFAT'I TEMİZLEDİ HEDEF MÜNBİÇ

Aynı zamanda, Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu ile kritik stratejik noktalardan biri olan Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'yi temizleyerek bölgenin kontrolünü ele geçirdi. SMO'nun yeni hedefi Münbiç olacak.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

HASTANE ALTINA TERÖR TÜNELLERİ

Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaralar, terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Söz konusu tünellerde, yönlerinin dikkatlice seçildiği ve özellikle stratejik çıkışlara bağlı olduğu tespit edildi.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

KİLOMETRELERCE TÜNELLER

Kilometrelerce uzunluğa sahip tünelin yüksekliği 2,5 metre, eni yaklaşık 1 metreyi buluyor. Hastanenin bir bölümünden girilen tünelin daha sonra kollara ayrıldığı görüldü.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

AZEZ VE AFRİN'E DOĞRU KAZMIŞLAR

Söz konusu tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazıldığı tespit edildi.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Çatısı kavis şeklindeki tünellerin sağ ve sol odalara ayrıldığı görüldü. Bu tünellerin girişlerinde, Tel Rıfat merkezinden geçen tarihi Hicaz Demir Yolu'nun raylarından sökülen demir parçalarının kullanılması dikkati çekti.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

TUVALET VE SU DEPOLARI BULUNUYOR

Bir yer altı sığınağını andıran tünellerin içinde tuvalet ve su depoları bulunuyor. Tünellerin tavanından elektrik kablolarının geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

Teröristlerin, ayrıca karmaşık bir yapıya sahip tünellerin nereye çıktığını göstermek için Kürtçe ve Arapça yazılı yön talebeleri astığı kayıtlara geçti.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

"TÜNELLERDEN BİR YER ALTI ŞEHRİ İNŞA ETMİŞLER"

Hastanenin altındaki tünelde konuşan SMO'nun saha komutanlarından Tel Rıfatlı Ebu Fadi, ilçeyi kurtardıktan sonra yardıma muhtaç hasta olup olmadığını anlamak için hastaneye geldiklerinde tünel ağını keşfettiklerini söyledi.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Tünellerde halen tarama çalışması yürüttüklerini belirten Ebu Fadi, "Bu tünellerde yaklaşık 1,5 saat yürüdük ancak tünelleri bitmedi. Kilometrelerce yürüdükten sonra levhalar gördük. Tünellerden bir yer altı şehri inşa etmişler." dedi.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Tünel ağlarının genişliği ve uzunluğu nedeniyle halen çalışmaların sürdüğünü belirten Ebu Fadi, teröristlerin tünellerin bir noktasında daha da aşağı inebilmek için bir çukur daha kazdığının görüldüğünü ve bunun derinliğinin 27 metreyi bulduğunu kaydetti.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

TÜNELDE 6 TERÖRİST YAKALANDI

Taramalar sırasında 6 PKK/YPG'li teröristi yakaladıklarını ifade eden Ebu Fadi, "Örgüt, bu tünelleri terör eylemleri ve halkı korkutmak için kullandı. Silahlarını da burada saklıyorlardı." diye konuştu.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

İşte Suriye'den kareler...

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Tel Rıfat'ta tünel girişi (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 4 köyde daha kontrolü ele geçirdi. Silahlı gruplar, İdlib Hama yolu üzerinde rejim güçlerine ait tank ve askeri araç ele geçirdi (Fotoğaf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Halep'e gelenlerin ilk uğradığı yerlerin başında tarihi Halep Kalesi geliyor. (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Halep'e gelenlerin ilk uğradığı yerlerin başında tarihi Halep Kalesi geliyor. (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında yerinden ettiği siviller, Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütünden kurtarılan ilçelerine dönüyor. (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in güneydoğusundaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı ve çevresi havadan görüntülendi. (Fotoğraf: AA)

Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...

Rejim karşıtı silahlı gruplar, cephede Beşşar Esed rejimi güçlerine saldırı düzenlerken görüntülendi. (Fotoğraf: AA)

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