1994 senesinde duayen gazeteci Savaş Ay, Kadıköy Salı Pazarı'nda bir mum satıcısı ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj, o dönem oldukça ilgi gördü.

O SATICI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI Satıcının düzgün Türkçesi ve nezaketiydi bu ilginin nedeni. Hafızalardan da hiç silinmeyen görüntülerde yer alan 'akmayan mum' satıcısı Engin Öztok, 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Mum satıcısı yıllar sonra ortaya çıktı!

Şu an 68 yaşında olan ve İzmir'de yaşayan Öztok, tutkusu olduğu mumların hala vazgeçilmesi olduğunu dile getirdi.

Seyyar satıcı olmasının yanı sıra lise ve üniversite öğreniminin de olduğunu söyleyen Öztok, "İnsanların hasret olduğu bir şey, 'Seyyar satıcı ne güzel konuşuyor' diyorlar. Keşke yalnızca pazarcı olsaydım ve böyle konuşabilseydim, o daha kıymetli olurdu." dedi.