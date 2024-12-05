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Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

Duayen gazeteci Savaş Ay'ın 1994 yılında Kadıköy Salı Pazarı'nda bir mum satıcısıyla yaptığı röportaj yeniden gündem oldu. Hafızalardan silinmeyen mum satıcısı Engin Öztok, yıllar sonra bir kez daha kamera karşısına geçti.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:38 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:02
Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

1994 senesinde duayen gazeteci Savaş Ay, Kadıköy Salı Pazarı'nda bir mum satıcısı ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj, o dönem oldukça ilgi gördü.

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

O SATICI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Satıcının düzgün Türkçesi ve nezaketiydi bu ilginin nedeni. Hafızalardan da hiç silinmeyen görüntülerde yer alan 'akmayan mum' satıcısı Engin Öztok, 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı.

Mum satıcısı yıllar sonra ortaya çıktı!

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

Şu an 68 yaşında olan ve İzmir'de yaşayan Öztok, tutkusu olduğu mumların hala vazgeçilmesi olduğunu dile getirdi.

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

Seyyar satıcı olmasının yanı sıra lise ve üniversite öğreniminin de olduğunu söyleyen Öztok, "İnsanların hasret olduğu bir şey, 'Seyyar satıcı ne güzel konuşuyor' diyorlar. Keşke yalnızca pazarcı olsaydım ve böyle konuşabilseydim, o daha kıymetli olurdu." dedi.

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

O ANLARI ANLATTI

Öztok, yıllar önce yaşanan o anı da anlattı. Öztok, "Zaman çabuk geçiyor ama 30 yıl oluyor. Savaş Bey o gün Salı Pazarı'na gelmiş. Birçok röportaj yapmış artık pazardan çıkıp gidecek. Savaş Ay Bey, tam ben birisine mum satarken, yanıma geldi ve o söyleşiyi yaptık. Bu söyleşi günümüzde ünlü oldu ama eskiden de ünlüydü." dedi.

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

O anlarda kameraya bakmadan mumlarını tanıttığını söyleyen Öztok, "Daha büyük bir kitleye tanıtıyorum. Bu konuşma beni heyecanlandırdı. O kısa video benim işlerimi artırdı. Hala etkilidir." ifadelerini kullandı.

Diksiyonuyla kendine hayran bırakmıştı! Seyyar mum satıcı Engin Öztok yıllar sonra kamera karşısında

İşte Engin Öztok'un son hali...

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