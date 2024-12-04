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Narin Güran'ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA'lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber'de!

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayete ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dosyada bulunan daraltılmış baz raporunun hangi teknikler ve hangi baz verileri kullanılarak hazırlandığı ile ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda amca Salim'in, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği bilgisine ilişkin mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narin'in cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu öğrenildi. Ayrıca bir diğer gelişme ise Narin elinde ve kıyafetinde olan saç ve kıl incelemenin ardından DNA'lar ile eşleşti. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren açıklamasında, bulunan saç ve kıl örneklerine yapılan kriminal incelemeler sonucu kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu. O kriminal rapor ise ilk kez A Haber'de yayınlandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:52
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber’de!

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada son dakika gelişmesi yaşandı. Narin'in avucunda yer alan kılın kime ait olduğu çalışmalarına ilişkin flaş gelişmeyi Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren açıkladı. Eren, kriminal incelemeler sonucu kılların kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı

Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Kriminal rapor A Haber'de ilk kez yayınlandı Kriminal rapor A Haber'de ilk kez yayınlandı

KRİMİNAL RAPOR İLK KEZ A HABER'DE YAYINLANDI!

Cinayette Narin'in üzerinde bulunan saç ve kıla ilişkin kriminal rapor ilk kez A Haber Gece Ajansı programında yayınlandı.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacaklarını daha önce belirttiklerini hatırlattı.

Narin Güran avucundaki kıl örneği DNA'larla eşleşti (takvim.com.tr | Arşiv)Narin Güran avucundaki kıl örneği DNA'larla eşleşti (takvim.com.tr | Arşiv)

Narin'in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamadığını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

Narin'in abisi Enes Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Narin'in abisi Enes Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. (Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm'lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir.

Narin'in annesi Yüksel Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Narin'in annesi Yüksel Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

ANNESİ VE ABİSİNE AİT ÇIKTI!

Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in, anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların (cinsiyet ayrımı olmaksızın) Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza, yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor ve Daran-2 Askeri Üst Bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosunun hazırlamış olduğu rapor ulaşmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır."

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

KRİTİK RAPOR DOSYADA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılması istendi.

Ara karar doğrultusunda yeminli bilirkişiler tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu tamamlanarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
Raporda, cep telefonlarının, baz istasyonları aracılığıyla mobil şebekeye bağlandığı, telefonlar ve baz istasyonları arasında radyo frekansları üzerinden veri iletildiği, kullanıcı bir arama yaptığında, mesaj gönderdiğinde veya internete bağlandığında, bu bilgilerin radyo sinyalleri yoluyla baz istasyonuna ulaştığı ve oradan operatörün ana iletişim ağına iletildiği belirtildi.

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

ÜÇGENLEME YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLDİ

Bazlar ile coğrafi yer tespit etme yöntemlerinden birinin de "Triangulation (Üçgenleme)" yöntemi olduğu ifade edilen raporda, şu bilgilere yer verildi:
"Cep telefonu, en az üç farklı baz istasyonuyla bağlantıda olduğunda, operatör bu baz istasyonlarına olan uzaklık bilgilerini kullanarak telefonun bulunduğu yeri yaklaşık olarak belirleyebilir. Her baz istasyonundan gelen sinyalin gücüne ve yayılma süresine göre bir mesafe hesaplanır, ardından bu bilgiler kullanılarak telefonun hangi bölgede olduğu belirlenebilir. GSM hatları ile yapılan görüşmeler sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı, yer değişikliği olduğunda bulunduğunuz kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği, cep telefonlarının çekmeme nedeni dış etkenlere bağlı olsa da bazen cihazın içerisindeki donanım ya da yazılım kaynaklı bir sorun da neden olabileceği, cep telefonunun içerisindeki antenlerde arıza ya da yazılım kaynaklı sorunların telefonun çekim gücünü etkileyebileceği gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

Dar alan baz tespit çalışması yapılırken Tavşantepe Mahallesi ve tüm dünyadaki bazlar 'Open Signal', 'Netwok Cell Info Lite', 'Netmonsters' gibi programlar başta olmak üzere HTS analizi üzerine yazılımı yapılmış çeşitli lisanslı programlar üzerinden alınan veriler ışığında köyde bulunan bütün bazların tek tek tespiti yapılıp, sinyal gücü değerleri, görsellerde göründüğü gibi sinyal hücre bilgileri tek tek değerlendirilerek, alınan hücre bilgileri Microsoft Excel de oluşturulan çalışma sayfası ve programında sistemsel çakıştırma ve ayrıştırma algoritması kullanılarak tek tek analizi yapılmış olup, olayda adı geçen şahısların kullandıkları telefonların bulunabilecekleri yerlerin değerlendirilmesi yapılmıştır."

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

FARKLI GÜN VE SAATLERDE DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI

Tavşantepe Mahallesi'ne 29-30 Ağustos'ta ve Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu tarih olan 8 Eylül ile 9 Eylül'de gidildiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

"Bütün şüpheliler, Salim Güran'ın ikameti, Arif Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif ve Salim Güran'ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatları kullanılarak, Arif ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır."

Mahallenin tepede kalması, şehir merkezi ve civarda bulunan birçok bazdan sinyal alması, bazların sayısının oldukça fazla olmasının, gösterilen yerlerde dar alan baz çalışması imkanını kolaylaştırdığı, aksi takdirde baz sayısının az olması durumunda bu çalışmaların bu kadar detaylandırılamayacağı ifade edilen raporda, ayrıca Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgenin söz konusu mahallenin aşağısında kalması nedeni ile bazların biraz daha geniş alanda verebileceği ve cesedin bulunduğu yer ve tarla gibi kısımlarda baz çalışmasının bölgelerin geniş olmasından dolayı çok detaylı çalışılamadığı belirtildi.

Raporda, çalışmalar yapılırken bütün bazlar, bazların sinyal gücü, sinyal hücre değerlerinin tek tek tespit edilerek analiz yapıldığı aktarıldı.

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

22 FARKLI BAZDAN SİNYAL ALINDI

"Tavşantepe Mahallesi sadece 1 bazdan sinyal almayıp, en az 20 farklı bazdan sinyal almaktadır." ifadesine yer verilen raporda, sinyal alınan 22 baz istasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda, şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan HTS kayıtlarında bazların kayıtlı olarak bulunduğu ve listelendiği de belirtildi.

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

BABA ARİF GÜRAN'IN İKAMETİ VE MÜŞTEMİLATINDAKİ BAZ KAYITLARI

Raporda Arif Güran'ın ikameti ve müştemilatından alınan sinyallere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi."

Raporda, "Tek başına baz numaralarına bakılarak karşılaştırma yapılması hataya düşüreceğinden, söz konusu tespitler yapılırken, bölgede yaptığımız ölçümler sonucu elde ettiğimiz sinyal gücüne ilişkin veriler, kişinin HTS raporunda yer alan baz geçiş sıralaması, bölgeye hizmet sağlayan bazlardaki ara baz, ana baz ve yan baz ayrımının yapılması ve diğer hususlar değerlendirilmektedir." bilgisi de paylaşıldı.

Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)Narin'in cinayetinde daraltılmış baz çalışmasına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi (DHA)

AMCA SALİM NARİN'İN CESEDİNİN OLDUĞU NOKTAYDI

"Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verilen raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" bilgisinde mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narin'in cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu kaydedildi.

Raporda, "Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak dosyada bulunan HTS kayıtları ve Salim Güran'ın ilk ifadesi dışında herhangi bir delile temas edilmemiş, ifadelerden örnek alınmamış ya da kamera kayıtları ile ilgili tutanak, rapor alınmamış olup sadece sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu elde edilen veriler raporlanmıştır." denildi.

Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazala verelim | Flaş Enes Güran detayıNarin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazala verelim | Flaş Enes Güran detayı
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