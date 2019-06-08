Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu'nun zorbalıkları
Bir yandan özgürlük ve hoşgörü naraları atan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu; diğer yandan devleti, valileri, esnafı ve halkı hiçe sayan zorbalıklara imza atması gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. "Sevgi pıtırcığı" Ekrem İmamoğlu son skandalında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Bu Vali tam bir it" diyerek kameralar önünde hakaret etti. İşte milli iradeye saldırıda sınır tanımayan İmamoğlu'nun zorbalıkları...
08.06.2019 17:05
- Son Güncelleme: 08.06.2019 17:20
VIP EŞKIYALIĞI VE HAKARET
Ordu Giresun Havalimanında VIP salonu kullanmak istedi. Böyle bir hakkının olmadığını ileten Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Bu Vali tam bir it" diyerek kameralar önünde hakaret etti.
EKREM İMAMOĞLU'NUN ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ'A HAKARET ETTİĞİ ANLAR TIKLA VE İZLE
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