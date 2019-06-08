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Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu'nun zorbalıkları

Bir yandan özgürlük ve hoşgörü naraları atan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu; diğer yandan devleti, valileri, esnafı ve halkı hiçe sayan zorbalıklara imza atması gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. "Sevgi pıtırcığı" Ekrem İmamoğlu son skandalında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Bu Vali tam bir it" diyerek kameralar önünde hakaret etti. İşte milli iradeye saldırıda sınır tanımayan İmamoğlu'nun zorbalıkları...

08.06.2019 17:05 - Son Güncelleme: 08.06.2019 17:20
Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte Sevgi pıtırcığı İmamoğlu'nun zorbalıkları

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte Sevgi pıtırcığı İmamoğlu'nun zorbalıkları

VIP EŞKIYALIĞI VE HAKARET

Ordu Giresun Havalimanında VIP salonu kullanmak istedi. Böyle bir hakkının olmadığını ileten Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Bu Vali tam bir it" diyerek kameralar önünde hakaret etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ'A HAKARET ETTİĞİ ANLAR TIKLA VE İZLE

Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte Sevgi pıtırcığı İmamoğlu'nun zorbalıkları

SEÇİLMİŞ BAŞKANA SAYGISIZLIK

Milletin oylarıyla seçilmiş Esenler Belediye Başkanı Mehmet Göksu'ya "Onu tanımıyorum" diyerek milli iradeye meydan okudu.

Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte Sevgi pıtırcığı İmamoğlu'nun zorbalıkları

MECLİS ÜYESİNİN SÖZÜNÜ KESTİ
Hile ile aldığı mazbata sonrası 17 gün boyunca İBB Başkanlığı koltuğunu işgal eden İmamoğlu, meclis üyelerinin sözünü keserek, "Burada başkan benim." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun maskesi düştü! İşte Sevgi pıtırcığı İmamoğlu'nun zorbalıkları

BASIN MENSUBUNU FIRÇALADI
Kendisine soru yöneltmek isteyen bir basın mensubunu, "Bana başkan diye hitap edeceksin. Başkan diye de yazacaksın." sözleriyle fırçaladı.

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