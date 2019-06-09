Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler neler? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan düzenleme ile birlikte yeni askerlik sisteminde sona gelindi. Konunun Meclis gündemine gelmesi ile birlikte ne zaman yürürlüğe gireceği de belli olacak. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile giren Meclis, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 15.00'te mesaiye başlayacak. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...