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Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

Yeni askerlik sisteminde son dakika... Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TBMM'nin açılmasıyla birlikte yeni askerlik sistemi görüşülecek. Yeni askerlik sistemin yasalaşması ile birlikte 130 bin askerin terhis olacağı bildirildi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerlik düştü mü? Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

09.06.2019 16:47 - Son Güncelleme: 09.06.2019 16:51
Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler neler? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan düzenleme ile birlikte yeni askerlik sisteminde sona gelindi. Konunun Meclis gündemine gelmesi ile birlikte ne zaman yürürlüğe gireceği de belli olacak. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile giren Meclis, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 15.00'te mesaiye başlayacak. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlik nasıl olacak? Askerlik düştü mü?

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

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