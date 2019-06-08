Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
08.06.2019 12:36
- Son Güncelleme: 08.06.2019 13:28
9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.
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