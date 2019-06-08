Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

08.06.2019 12:36 - Son Güncelleme: 08.06.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





