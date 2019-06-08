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Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

08.06.2019 12:36 - Son Güncelleme: 08.06.2019 13:28
Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.

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Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.

Tatilciler dönüş yolunda! Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.

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