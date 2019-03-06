CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Milli duygular konusunda hiç kimse benimle yarışamaz" sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. İmamoğlu'nun karakol basıp polislere hakaret ve tehditler savurduğu görüntüler izleyenlere "bu kadar ikiyüzlülüğe pes" dedirtti.
Karakol basıp polislere küfür eden Ekrem İmamoğlu milli duyar kastı!06.03.2019 05:11
- Karakol basıp polislere küfür eden Ekrem İmamoğlu milli duyar kastı!
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