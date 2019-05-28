Ekrem İmamoğlu'ndan büyük saygısızlık! İmamoğlu Vatandaşa tokat attı... Video izle

Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu büyük bir skandala imza atarak vatandaşa hakaretler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünü kaybederek fiziki temasta bulunduğu o anlar kameralara yansıdı!
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük saygısızlık! İmamoğlu Vatandaşa tokat attı... Video izle28.05.2019 18:12
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