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Ekrem İmamoğlu'ndan büyük saygısızlık! İmamoğlu Vatandaşa tokat attı... Video izle

28.05.2019 18:12

Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu büyük bir skandala imza atarak vatandaşa hakaretler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünü kaybederek fiziki temasta bulunduğu o anlar kameralara yansıdı!


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