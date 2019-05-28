Ekrem İmamoğlu'ndan büyük saygısızlık! İmamoğlu Vatandaşa tokat attı... Video izle 28.05.2019 18:12

Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu büyük bir skandala imza atarak vatandaşa hakaretler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünü kaybederek fiziki temasta bulunduğu o anlar kameralara yansıdı!