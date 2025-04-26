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Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılı yerel seçimleri öncesinde 5 yılda çözeceğini vaat ettiği kentsel dönüşümde sadece 7 bin 39 konut yapabildi. Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun, 100 bin konut yapma hedefi baretle çektiği reklam filmlerinde kaldı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 07:45 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 07:45
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

İstanbul'da meydana gelen peş peşe gelen depremler kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkardı. Deprem gerçeğine hazır olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karnesi de mercek altına alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevde geçirdiği 6 yıl boyunca kentsel dönüşüm vaadini yerine getirmediği görüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 26 Eylül 2019'daki Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

REKLAM FİLMLERİNDEN İBARET KALDI

İmamoğlu İstanbul'da 100 bin konut üreteceğini açıkladı. İmamoğlu'nun 100 bin konut yapma hedefi baretle çektiği reklam filmlerinden ibaret kaldı. Aradan geçen 6 yılda, İstanbul'da KİPTAŞ marifetiyle 7 bin 39 bağımsız birimden oluşan 15 proje ve 1 kentsel dönüşüm etabı tamamlanabildi. 4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği açıklandı. İmamoğlu'nun KİPTAŞ aracılığı ile verdiği 100 bin konut vaadine karşın devam eden konut inşaatlarıyla birlikte 11 bin 493'te kaldı.

Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

VAATLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ
2019 yerel seçimleri öncesinde kentsel dönüşümü 5 yılda tamamlayabileceğini belirten İmamoğlu, yerine getiremediği vaadine yönelik eleştirilere Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen asrın en büyük ikiz depremlerinin hemen ardından 9 Şubat 2023'te AKOM'da Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayarak verdi. İmamoğlu, Uğur Dündar'ın kentsel dönüşümde İstanbul'un hangi aşamada olduğunu sorması üzerine "1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?" diyerek geçiştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna karşın ise "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım" dedi.