Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tiyatrosu! Reklam filmini çekti icraat yapmadı

İstanbul'da meydana gelen peş peşe gelen depremler kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkardı. Deprem gerçeğine hazır olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karnesi de mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevde geçirdiği 6 yıl boyunca kentsel dönüşüm vaadini yerine getirmediği görüldü.

Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 26 Eylül 2019'daki Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yaptı.

REKLAM FİLMLERİNDEN İBARET KALDI İmamoğlu İstanbul'da 100 bin konut üreteceğini açıkladı. İmamoğlu'nun 100 bin konut yapma hedefi baretle çektiği reklam filmlerinden ibaret kaldı. Aradan geçen 6 yılda, İstanbul'da KİPTAŞ marifetiyle 7 bin 39 bağımsız birimden oluşan 15 proje ve 1 kentsel dönüşüm etabı tamamlanabildi. 4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği açıklandı. İmamoğlu'nun KİPTAŞ aracılığı ile verdiği 100 bin konut vaadine karşın devam eden konut inşaatlarıyla birlikte 11 bin 493'te kaldı.