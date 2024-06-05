65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Bu iller hafta boyunca kavrulacak! Meteoroloji uzmanları 'eyvah' diyerek açıkladı

Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve mümkün olduğunca serin yerlerde bulunmaları öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava dalgasının etkili olacağı bölgelerde yaşayanların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere, gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor. İşte Meteoroloji'den yapılan sıcaklık uyarısının detayları ve il il hava durumu raporu...