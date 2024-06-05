65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Bu iller hafta boyunca kavrulacak! Meteoroloji uzmanları 'eyvah' diyerek açıkladı

Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşlara aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve mümkün olduğunca serin yerlerde bulunmaları öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava dalgasının etkili olacağı bölgelerde yaşayanların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere, gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor. İşte Meteoroloji'den yapılan sıcaklık uyarısının detayları ve il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak özellikle bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLARA UYARI
Meteoroloji uzmanları, Bursa ve çevresi, İstanbul, Muğla ve İzmir'de sıcaklıkların 35 dereceyi aşabileceği konusunda uyarıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların aşırı sıcaktan korunmak için bol su tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.