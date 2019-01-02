CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun skandallarla dolu siyaset karnesi!

Bu görüntüdeki kavgadan taze çıkmış şahıs, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği, ismi her gün yeni bir skandalla gündem olan, adaylığı parti içinde de kavgalara neden olan Ekrem İmamoğlu!

Adının karıştığı skandalların ardı arkası kesilmeyen 'Beton Ekrem', bu kez de vatandaş ile yaptığı kavga ile gündemde!

