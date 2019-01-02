CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun skandallarla dolu siyaset karnesi!
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun adı bugüne kadar bir çok olaya karıştı! Her gün yeni bir skandalı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, başkanlığını yaptığı belediyede vatandaşların iş yerlerine adeta çökmeye çalıştığı ve kendini savunan esnafla kavga yaptığı konuşuluyor...
Bu görüntüdeki kavgadan taze çıkmış şahıs, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği, ismi her gün yeni bir skandalla gündem olan, adaylığı parti içinde de kavgalara neden olan Ekrem İmamoğlu!
Adının karıştığı skandalların ardı arkası kesilmeyen 'Beton Ekrem', bu kez de vatandaş ile yaptığı kavga ile gündemde!
Öyle ki İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduktan sonra "proje yapacağım" yalanıyla FSM Camii etrafındaki iş yerlerine adeta konmaya çalıştığı, hatta daha da ileri giderek vatandaşlarla kavga ettiği konuşuluyor. İmamoğlu'nun fotoğrafında iş yerlerini savunmaya çalışan vatandaşla giriştiği kavganın izleri net bir şekilde görülüyor! İmamoğlu'nun karıştığı olaylar bununla da sınırlı değil...
İŞTE CHP'NİN İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU'NUN SAYMAKLA BİTMEYEN SKANDALLAR ARŞİVİ: