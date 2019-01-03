İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

Bina'da yakalanan ve başka bir şüpheli olan K.Y'nin belirtmesi üzerine hem evin bahçesinde hem de üst sokakta yapılan aramalar genişletildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda 'sütun başı' olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi.