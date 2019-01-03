İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar
Arnavutköy'de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 11:23:15 Güncelleme: 11:47:56
Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kaza yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
ELBİSE DOLABINDAN 'ASLAN FİGÜRÜ' HEYKELİ ÇIKTI
Ekiplerin takip ettiği S.K'nın adres üzerindeki apartmanının giriş katta bulunan daireye girdiği sırada ekipler operasyon başlattı. Evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabında aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Şüphe üzerine polis ekipleri apartmanın diğer dairelerinde de aramalarını sürdürdü.
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