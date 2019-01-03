İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

Arnavutköy'de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.

3 Ocak 2019 Perşembe, 11:23:15 Güncelleme: 11:47:56
İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kaza yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

İlçe genelinde yapılan kaçak kazı çalışmalarını takibe alan ekipler, teknik ve fiziki tamamladıktan sonra Arnavutköy'de bulunan iki farklı adrese operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

32 YU 731 plakalı aracı kullanan (S.K)sokak üzerinde belirlenen adrese geldiği sırada ekipler harekete geçti.

İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

ELBİSE DOLABINDAN 'ASLAN FİGÜRÜ' HEYKELİ ÇIKTI

Ekiplerin takip ettiği S.K'nın adres üzerindeki apartmanının giriş katta bulunan daireye girdiği sırada ekipler operasyon başlattı. Evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabında aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Şüphe üzerine polis ekipleri apartmanın diğer dairelerinde de aramalarını sürdürdü.

İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

Bina'da yakalanan ve başka bir şüpheli olan K.Y'nin belirtmesi üzerine hem evin bahçesinde hem de üst sokakta yapılan aramalar genişletildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda 'sütun başı' olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi.

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