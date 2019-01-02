Komandolar 2 metre karda operasyonda! İşte o fotoğraflar...
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında 2 metre karda, eksi 15 derecede terör operasyonlarını sürdüren komandoların fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 18:20:54 Güncelleme: 18:21:22
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari kırsalında ağır kış koşullarında operasyona çıkan komandoların fotoğrafları, "Hakkâri kırsalı. Kar kalınlığı 2 metreden fazla. Hava sıcaklığı eksi 15 derece. Ağırlık 25-30 kilogram. Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor" notuyla paylaşıldı.
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