Ekrem İmamoğlu'ndan Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!18 Aralık 2018, Salı
CHP'nin İstanbul adayı olarak siyaset karnesi skandallarla dolu olan Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi partililer tarafından tepkiyle karşılandı!
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' demiş, teklifi komisyona dahi göndermemişti...
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