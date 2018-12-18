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Ekrem İmamooğlu'nun skandalları yeniden gündemde!

18 Aralık 2018, Salı


CHP'nin İstanbul adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi tepkilere yol açtı! CHP'nin bu kararı sonrası siyaset karnesi skandallarla dolu İmamoğlu'nun geçmişte imza attığı akılalmaz icraatler yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu'nun başkan olduğu Beylikdüzü Belediyesi ağaç katliamı yapmış ve belediye görevlisi vatandaşlara saldırmıştı. Görüntülerde bir görevlinin "Öldürün bunları" talimatı verdiği görülüyor...
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