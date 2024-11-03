CHP’li İBB’den Gezi Parkı ve Gülhane’de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü

İstanbul'da Dolmabahçe ve Emirgan'daki asırlık çınarları kesen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Gülhane Parkı 'nda ve Taksim Gezi Parkı 'nda yeni ağaç katliamlarına imza attı.

"Kurudu", "Çürüdü", "Mantar kaptı" bahanelerine sarılıp 'Yerine yenisi ekilecek' diyen İBB, Gülhane'de 50 ağacı, Gezi'de ise çok sayıda ağacı kökünden kesti. Vatandaşlar, sözde çevre dostu CHP'li yönetime tepki gösterdi.

GEZİ'DE MEMLEKETİ YANGIN YERİ YAPANLARIN GERÇEK YÜZÜ

2013'te o dönemki İBB yönetiminin 13 ağacı yer değiştirmek için harekete geçtiği sırada 'Ağaçlar kesilmesin' diyerek ortalığı ayağa kaldıran ve sonrasında Gezi Parkı olaylarının yaşanmasına neden olan zihniyet, ağaç katliamına doymuyor.

