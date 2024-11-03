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CHP'li İBB'den Gezi Parkı ve Gülhane'de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü

Gezi Parkı ihanetinde memleketi yangın yerine çeviren zihniyet ağaç katliamına doymuyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe ve Emirgan'ın ardından şimdi de Gülhane ve Gezi Parkı'nda 'çürüdü', 'kurudu' gibi bahanelerle ağaç katliamı yaptı. Gülhane Parkı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün yaklaşık 50 ağaç kökünden kesildi. 30 Ekim'de de Gezi Parkı'ndaki birçok ağaç kökünden kesildi. Asırlık ağaçların CHP'li İBB eliyle nasıl yok edildiği tek tek görüntülendi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:48
CHP’li İBB’den Gezi Parkı ve Gülhane’de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü

İstanbul'da Dolmabahçe ve Emirgan'daki asırlık çınarları kesen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Gülhane Parkı'nda ve Taksim Gezi Parkı'nda yeni ağaç katliamlarına imza attı.

CHP’li İBB’den Gezi Parkı ve Gülhane’de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü

"Kurudu", "Çürüdü", "Mantar kaptı" bahanelerine sarılıp 'Yerine yenisi ekilecek' diyen İBB, Gülhane'de 50 ağacı, Gezi'de ise çok sayıda ağacı kökünden kesti. Vatandaşlar, sözde çevre dostu CHP'li yönetime tepki gösterdi.

CHP’li İBB’den Gezi Parkı ve Gülhane’de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü

GEZİ'DE MEMLEKETİ YANGIN YERİ YAPANLARIN GERÇEK YÜZÜ

2013'te o dönemki İBB yönetiminin 13 ağacı yer değiştirmek için harekete geçtiği sırada 'Ağaçlar kesilmesin' diyerek ortalığı ayağa kaldıran ve sonrasında Gezi Parkı olaylarının yaşanmasına neden olan zihniyet, ağaç katliamına doymuyor.

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