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Bakanlıktan flaş adım! Apartman ve site yönetiminde kurallar sil baştan! Temel kural şeffaflık

Apartman ve site yönetim mevzuatlarında değişikliğe gitmeye hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurallara uymayan yönetim şirketlerine ağır yaptırımlar içeren bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:42
Bakanlıktan flaş adım! Apartman ve site yönetiminde kurallar sil baştan! Temel kural şeffaflık

Site yönetimlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılacak. Yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Mali ve idari şeffaflık zorunlu olacak. "Bu paralar nereye gidiyor?" tartışması sona erecek.

Bakanlıktan flaş adım! Apartman ve site yönetiminde kurallar sil baştan! Temel kural şeffaflık

MALİ ŞEFFAFLIK ZORUNLU OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine ilişkin devrim niteliğinde mevzuat değişikliğine hazırlanıyor. Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak.

Bakanlıktan flaş adım! Apartman ve site yönetiminde kurallar sil baştan! Temel kural şeffaflık

ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki ilgili mevzuatta değişiklik için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 23 Ekim'de Ankara'da özel bir çalıştay düzenleyen bakanlık, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimlerin görüş ve çözüm önerilerini dinleyerek değerlendirmeye aldı. Son çalışmaların ardından yeni düzenlemenin içeriğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

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