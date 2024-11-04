Bakanlıktan flaş adım! Apartman ve site yönetiminde kurallar sil baştan! Temel kural şeffaflık

Site yönetimlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılacak. Yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Mali ve idari şeffaflık zorunlu olacak. "Bu paralar nereye gidiyor?" tartışması sona erecek.

MALİ ŞEFFAFLIK ZORUNLU OLACAK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine ilişkin devrim niteliğinde mevzuat değişikliğine hazırlanıyor. Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak.