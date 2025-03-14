CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç’e tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı

CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ve söz konusu belediye birimlerinde çalışanların da bulunduğu 34 şüpheli bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER Burada savcılık işlemlerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcı Melih Morsünbül de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle, 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. SORUŞTURMANIN DETAYLARI Soruşturmada, şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının, 2014 ve 2016 yılları arasında "Kazova Tekstil" ismiyle girdikleri bazı ihalelerden milyonlarca liralık finans sağladıklarının belirlendiği ifade edilmişti. Öte yandan kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedellerinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evraklarının üzerinde bazı oynamalar yapıldığı belirtilmişti.

22 MİLYON 870 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİ Terör örgütü DHKP-C'ye "İhale" adı altında yaklaşık 22 milyon 870 bin lira civarında paranın transfer edildiği iddia edilirken, söz konusu ihaleler ile çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı ve söz konusu belediyelerde mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalelerde yolsuzlukların tespit edildiği saptandı. MÜDÜRLER VE MEMURLAR GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. Operasyonda; bazı eski Belediye Başkan Yardımcıları, söz konusu belediyelerin farklı birimlerinde müdürlük yapmış bazı kişiler ve farklı birimlerde halen aktif olarak görev yapan bazı belediye memurları da gözaltına alınmıştı.

GENÇ'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Teröre finansman sağladığı ortaya çıkan Genç, "Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım" ifadeleriyle kendini aklamaya çalıştı.

MADDİ DESTEK SAĞLAMADIM Şükrü Genç emniyette verdiği ifadesinde, "Ben DHKP/C Silahlı Terör Örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadım. Mahallede örgüt adına yapıldığı devletin kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve Emniyet güçleri ile birlikte, daha önce de Emniyet güçlerinin belirtmiş olduğu örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi ve Emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçlarının arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte Emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.