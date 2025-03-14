Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın da olduğu 12 şüphelinin ''terör örgütünü finanse etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. 34 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI



Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerden Haydar Battal'ın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol alarak "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğundan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.



CHP'Lİ GENÇ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FİNANSE ETMEK SUÇUNU İŞLEDİ Şüpheli eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, Kazova Tekstil firmasına verilen kazak ihalesi evrakında imzası bulunduğu belirtilen yazıda, ihaleye çıkılmadan önce firmaya ihalenin verildiği yönünde tespitler olduğu, ihale neticesinde usulsüz elde edilen gelirin örgüte aktarıldığı, Genç'in "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği anlatıldı.

GİZLİ TANIK İFADELERİ Yazının şüpheli Melih Morsümbül hakkındaki tespitlerin bulunduğu bölümünde, gizli tanık S.G'nin ifadesine yer verildi. S.G. ifadesinde, örgütün ihtiyaçları için 2014'te İKOM'un kurulduğunu, bu yapının başında İbrahim G'nin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Mesut Y'nin, Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan, 'Melih' olarak bildiğim kişiden örgüt adına 250-300 bin lira civarında paralar aldığını biliyorum. İKOM içerisinde Ceyhun B'nin öncülük ettiği yapılanmada para almaya giderken Ceyhun'la beraber Mehmet Ö, Mesut Y, Doğan Karataştan ve Veysel Ş. isimli şahıslar gitmektedir. Ayrıca, Nurtepe Çayan Mahallesi'nde müteahhitlerden yapmış oldukları daire başına 2 bin lira alınarak örgüte aktarıldığını biliyorum." TELEFONU KURULUM AYARLARINA GETİRDİ



Morsümbül'ün gözaltına alındığı sırada telefonunu kurulum ayarlarına getirerek emniyete teslim ettiği, bu şekilde imaj alma işlemlerini engellediği anlatılan yazıda, şüphelinin Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarıldı.

Sevk yazısına göre gizli tanık S.G. ise şüpheli Kalender Özdemir hakkında verdiği ifadede şunları kaydetti: "Doğan Karataştan'ın örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İKOM isimli yapılanmada aktif görev aldığını biliyorum. Ayrıca, bu şahsın Ataşehir Belediyesindeki başkan yardımcılarıyla birebir görüştüğünü, örgütün ihtiyaçlarının belediye tarafından karışlanması için görüşmeler yaptığını biliyorum." Sevk yazısında, Özdemir hakkında alınan MASAK raporunda terör örgütünden adli kaydı bulunan bir kişiyle para transferinin olduğu, yapılan HTS incelemesi sonucu Kazova Tekstil yönetim kurulunda bulunan Ahmet Serdar Demirtaş ile bir kez irtibat kurduğunun tespit edildiği aktarıldı. Yazıda, Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi istendi. Diğer 22 şüphelinin de üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmesi istenen yazıda, 8 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.