CHP/DEM’in Esenyurt’taki terör yuvası çökertildi! Ahmet Özer belediyeye PKK’lıları doldurmuş! Liste ortaya çıktı

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atandı.