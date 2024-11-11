CHP/DEM’in Esenyurt’taki terör yuvası çökertildi! Ahmet Özer belediyeye PKK’lıları doldurmuş! Liste ortaya çıktı

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atandı.
TERÖRİSTLERİ BELEDİYEYE DOLDURMUŞ
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Özer'in yalnızca bununla da sınırlı kalmadığı 31 Mart seçimlerinden sonra PKK/KCK iltisaklı 5 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı öğrenildi.
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı PKK/KCK iltisaklı 5 kişinin Kültür İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştıkları tespit edildi.