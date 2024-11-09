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Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tartışmalı konser harcamalarına dair belgeler ortaya çıktı. Candan Erçetin ve Mor ve Ötesi gibi isimlerin yer aldığı milyonluk konserlerde, Ebru Gündeş’in 16 milyon 215 bin TL aldığı ve 10 günlük teknik hizmet bedelinin 52 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:38
Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!

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CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, tartışmalara neden olan konser harcamalarıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İlk olarak Ebru Gündeş'in adıyla gündeme gelen skandala, Mor ve Ötesi, Candan Erçetin ve Murda gibi isimlerin de dahil olduğu konserler eklendi.

Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL'lik bütçesi dikkat çekerken, Gündeş'in 10 günlük teknik hizmet karşılığında aldığı 16.215.000 TL'nin yanı sıra, toplam teknik hizmet bedelinin 52.500.000 TL olduğu öğrenildi.

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FATURA SÜREKLİ KABARIYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ebru Gündeş'e 69 milyon TL'lik sözleşme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi, "Bir denetim komisyonu kurup araştıracağız" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Mor ve Ötesi konseri için ödenen 71 milyon TL ve Candan Erçetin konseri için yapılan 80 milyon TL'lik harcama ile birlikte toplamda 220 milyon TL'lik bir maliyet daha gündeme geldi.

CHHP'li Mansur Yavaş suskunluğunu pazartesi bozacak (Fotoğraf: AA)CHHP'li Mansur Yavaş suskunluğunu pazartesi bozacak (Fotoğraf: AA)

10 GÜNLÜK TEKNİK HİZMET İÇİN MİLYONLUK FATURA

Tepkilerin odağındaki Mansur Yavaş'ın pazartesi günü açıklama yapması beklenirken, Ebru Gündeş konseri için harcanan 69 milyon TL ile ilgili ortaya yeni belgeler çıktı.

Söz konusu belgelere göre, Gündeş'in 10 günlük teknik hizmet için aldığı 16.215.000 TL'nin yanı sıra, toplam teknik hizmet bedelinin 52.500.000 TL olduğu belirlendi. Bir günlük konser için 10 gün teknik hizmet bedeli çıkarılması ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Ankaralının parası Enfest Organizasyon'a aktı (Takvim.com.tr)Ankaralının parası Enfest Organizasyon'a aktı (Takvim.com.tr)

BELEDİYE DEĞİL ADETA DÜĞÜN SALONU

Faturanın, Selahattin Çetinkaya'nın sahibi olduğu Festiva Organizasyon adına kesildiği ortaya çıktı. Festiva ve Enfest Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin sosyal medya hesaplarında ise çoğunlukla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet verdikleri görüldü. Mansur Yavaş'ın "Az laf, çok iş" sloganıyla kampanya yürüten Çetinkaya'nın sahibi olduğu şirketler, 2021-2024 yılları arasında ABB için tam 98 konser organizasyonu düzenlemiş.

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