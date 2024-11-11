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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 12-13 derece düşecek! 18 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklar, 12-13 derece daha düşecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara için özel uyarı yapıldı. İşte il il bölge bölge hava durumu...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:23 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:28
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 12-13 derece düşecek! 18 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda sıcaklıların düşüş göstereceği gözlemlendi.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 12-13 derece düşecek! 18 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 12-13 derece düşecek! 18 ile uyarı

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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