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Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD'de milyon dolarlık rezidansa taşındı

Eylem Tok, trafik canavarı oğlu Timur ile ABD’ye uçtu. Elini kolunu sallaya sallaya gezip tozdu. İddialara göre Central Park’a bakan rezidanstaki lüks evinde kalıyordu. Dava için de en pahalı hukuk bürosunun yolunu tuttu.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı

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İstanbul Eyüpsultan'da Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur (16), 1 Mart'ta 3 ATV aracına çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı.

Ancak aile ambulans çağırmak ve hesap vermek yerine kaçmak için plan yaptı. Anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçırdı.

Vicdansız ana-oğul ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı. İşte firari ana oğulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York'taki Türkler tarafından adeta takibe alınan ikilinin kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.

Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturuyordu.

Bu arada oğlunu adalete teslim etmek yerine kaçıran Eylem Tok bir plan daha yaptı.

New York'un en ünlü hukuk bürolarından biriyle anlaştığı iddia edildi.



İHRAÇ EDİLMİŞ
Kazadan günler sonra ifade veren baba Bülent Cihantimur'la ilgili de ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Bülent Cihantimur TIR dorsesinde cilt bakımı paket satışları yaptı.

Kliniğinin de şikayet üzerine denetlendiği ve hakkında çok sayıda soruşturma açıldığı belirtildi. "Doctor B" olarak tanınan Cihantimur'un 2018 yılında ise Türkiye'nin en eski tıp derneklerinden biri olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

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