Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı

Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturuyordu.

Bu arada oğlunu adalete teslim etmek yerine kaçıran Eylem Tok bir plan daha yaptı.

New York'un en ünlü hukuk bürolarından biriyle anlaştığı iddia edildi.





İHRAÇ EDİLMİŞ

Kazadan günler sonra ifade veren baba Bülent Cihantimur'la ilgili de ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Bülent Cihantimur TIR dorsesinde cilt bakımı paket satışları yaptı.

Kliniğinin de şikayet üzerine denetlendiği ve hakkında çok sayıda soruşturma açıldığı belirtildi. "Doctor B" olarak tanınan Cihantimur'un 2018 yılında ise Türkiye'nin en eski tıp derneklerinden biri olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıktı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN