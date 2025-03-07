İstanbul'da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair yeni detaylara ulaşıldı.

TALİMAT VELİ GÜMÜŞ'TEN UYGULAMA METİN ÜLGEY'DEN Soruşturma birimlerinin tespitlerinde Örgüt şemasının tepesinde bulunan Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, herhangi bir astlık, üstlük ilişkisinin bulunmadığı diğer müdürlüklerin ihalelerini hangi firmaların alacağı hususunda diğer müdürlere talimatlar verdiği ortaya çıktı. Verilen talimatların işlerliğini sağlayan isim ise örgüt yöneticisi Metin Ülgey'in olduğu öğrenildi.

Soruşturma birimlerine göre, hayatın olağan akışına aykırı şekillerde ihalelere katılım sağlayıp yüklenici olan firma yetkilileriyle kademeli şekilde hiyerarşik bir yapı oluşturuldu. Veli Gümüş'ün baskılarına boyun eğerek, örgütle iltisaklı firmaların ihaleyi alacağı şekilde evrak tanzim eden ve bu fiilleriyle örgüte yardım eden kategorisinde yer alan diğer belediye görevlilerinin de hiyerarşik yapıda yer alıyordu.

79 ayrı ihale ve doğrudan teminde suç örgütünün eylemlerinde süreklilik sağladığı vurgulandı. Birlikte hareket eden firmaların birlikte katılım sağladığı veya idare tarafından iltisaklı firmalar ihalelere davet edildi. Bu firmalar birbirlerine yakın teklifler verdi. Ayrıca açık ihale gerektiren tutarlarda ihtiyaçların aynı ödeme dönemi içerisinde parçalara bölünerek belirli firmalardan mal veya hizmet alımı yapılarak ihale hukuku aşıldı.