CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı

Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Sosyal İşler Müdürü Orkun Kalonya. (Takvim.com.tr) İHALE SÜRECİNDE TEHDİT

Bir diğer tanık da Gümüş ve belediyenin şoförü Metin Ülgey'in büyük bir etkinliği olduğunu, farklı birimlerden yapılan ihaleler öncesinde ihale yetkililerine telefon açarak fiyat sorduklarını, bu fiyatı ihaleyi almasını istedikleri firmalarla paylaştıklarını ve bazı ihale yetkililerini tehdit ettiklerini öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu eşiyle uyurken evi basıldı dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köselerin gözaltına alındığı anlar Başka bir tanık da bazı firmaların bir holdingin parçalarıymış gibi ihale süreçlerine katıldığını, Veli Gümüş'ün yaptığı işlerde ve diğer firmalarla ilişkilerinden Köseler'in haberdar olduğunu iddia etti.

İşte CHPli Beykoz Belediyesindeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi... WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı SORUŞTURMA Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

CHPli Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilmişti. Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN