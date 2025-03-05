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CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı

CHP'li Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklandığı soruşturmada tanık ifadeleri ortaya çıktı. Tanıklardan biri tüm ihale sürecinden ve yapılan usulsüzlükten Başkan Köseler'in haberdar olduğunu ifade ederken bir başka tanık, bazı ihale yetkililerini tehdit ettiklerini öne sürdü.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:56
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı

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İstanbul'daki CHP'li belediyelerin yolsuzlukları bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ihalelerdeki "naylon fatura" ve milyonluk hırsızlık belgelendi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (Takvim Foto Arşiv)Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (Takvim Foto Arşiv)

Belediye Başkanı Alaattin Köseler ifadesinde "Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir" demişti.

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13 kişinin tutuklandığı soruşturmada tanık ifadelerine ulaşıldı.

Beykoz Adliyesi (Takvim Foto Arşiv)Beykoz Adliyesi (Takvim Foto Arşiv)

"KÖSELER HABERDARDI"

Bir tanık, Köseler ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'e ilişkin ifadesinde, "Veli Gümüş ihalelerle ilgili kimden alınmasını söylüyorsa, mutlaka ondan alım yapılması gerekiyordu. Söylediği firma ne fiyat verirse sorgulanmadan alım yapılacağını defaten söylemiştir. Bütün bu süreçlerden Belediye Başkanı Alaattin Köseler haberdardı. Ondan cesaret almasa Gümüş, bu şekilde hareket edemezdi. Bu satın alma süreçlerindeki hukuksuzlukların mimarı Köseler ve Gümüş'tür." ifadelerini kullandı.

Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Sosyal İşler Müdürü Orkun Kalonya. (Takvim.com.tr)Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Sosyal İşler Müdürü Orkun Kalonya. (Takvim.com.tr)

İHALE SÜRECİNDE TEHDİT
Bir diğer tanık da Gümüş ve belediyenin şoförü Metin Ülgey'in büyük bir etkinliği olduğunu, farklı birimlerden yapılan ihaleler öncesinde ihale yetkililerine telefon açarak fiyat sorduklarını, bu fiyatı ihaleyi almasını istedikleri firmalarla paylaştıklarını ve bazı ihale yetkililerini tehdit ettiklerini öne sürdü.

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Başka bir tanık da bazı firmaların bir holdingin parçalarıymış gibi ihale süreçlerine katıldığını, Veli Gümüş'ün yaptığı işlerde ve diğer firmalarla ilişkilerinden Köseler'in haberdar olduğunu iddia etti.

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SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

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Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilmişti.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

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