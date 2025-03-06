CHP’li Beykoz Belediyesi’nde eski müdürün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur dedi kıdemi düşürüldü

Gözaltına alınan ve serbest bırakılan belediyenin Eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Erkan Duyar 'ın da ifadesi ortaya çıktı. Duyar, belediye bünyesinde hassasiyetle görev yaptığını belirtmek için sadece iki açık ihale dosyasından bahsetmek istediğini söyledi.

MALİYETİ 48 MİLYON OLAN İHALEYE 29 MİLYON TEKLİF VERDİLER

"Bunlardan bir tanesi 31 Aralık'ta yapılan 7 Ocak'ta sözleşmesi imza edilen baskılı işler ve billboard ihalesidir. Söz konusu ihalenin maliyeti 18 Kasım itibariyle 48 milyon liraydı" diyen Duyar, "Söz konusu ihaleye iki firma teklif verdi. İkinci firmanın teminatı eksik olduğu için zaten geçerli evrak sunamadığından dolayı ihale dışı kalmaktaydı. İhaleyi alan Green Art isimli firma yaklaşık 29 milyon liralık bir teklif sundu. Benim dikkatimi bu ihalede iptal gerekçesi için yasal sınır olan yüzde 40 kırıma çok yakın oranda yüzde 39.8'lik kırım olduğunu fark etmiş olmam oldu" dedi.