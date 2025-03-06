CHP’li Beykoz Belediyesi’nde eski müdürün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur dedi kıdemi düşürüldü

İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ
Kendisinin özellikle Ağustos ayından sonra avukatından ihale süreçleriyle ilgili yoğun destek aldığını dile getiren Duyar, "18 Kasım'daki yaklaşık maliyet oranı ile 31 Aralık itibariyle yaklaşık maliyet oranını yeniden değerlendirmeyle bir arada hesapladığımda, rakamın arttığını ve kırım oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığını fark ettim. Hal böyle olunca ihalenin iptal edilmesi gerektiğini düşündüm" diye konuştu.
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BAŞKAN İŞLERİ KİTLEDİĞİMİ SÖYLEDİ MAKAMINDAN KOVDU
Sabah'ta yer alan habere göre, Bu gerekçesini önce ihale komisyonu başkanı Zübeyde Şen'e ifade ettiğini ve yeniden değerlendirme yapılmasını kendisine söylediğini aktaran Duyar, "Ben yine de 14 Ocak 2025'te EKAP'a ihale yetkilisi sıfatımla iptali girdim. Bunun üzerine 15 Ocak'ta belediye başkanı beni çağırdı. Kendisiyle genel anlamda üslubu itibariyle konuşmak zordur. Sinirli ve üst perdeden konuşmasıyla, işleri kilitlediğim suçlaması ve kaçıncı iptalim olduğu şeklindeki serzenişi ile odasından kovarcasına benimle muhatap oldu. Aynı gün çok kısa bir süre sonrasında insan kaynakları müdüresi odama gelerek, belediye başkanı talimatıyla görevden alınarak iklim değişikliği müdürlüğüne memur olarak görevlendirildiğimi söyledi" ifadelerini kullandı.