Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda Maydonoz Döner'in ın FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, FETÖ'cülerin Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayri resmi ortaklık yaptığı, şirketin önemli birimlerinde örgüt üyelerinin görev aldığı belirlenmişti. Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.
BELGELER ÇIKTI
Takibe düşmesi üzerine 9 Mayıs 2024'te hücre evinde yakalanan Levent Doğan'ın bilgisayarında Maydonoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belge çıkarken, cep telefonunda ise yurt dışına çıkış hazırlığında örgüt talimatıyla yaptığı işlemlerin tümü bulundu.
ÖZEL FORM HAZIRLATIYORLARMIŞ
Sabah'ta yer alan o belgelerde örgütün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.
Levent Doğan'ın örgüt tarafından kendisine yönlendirilen yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı, mesaj içeriklerinde Levent Doğan'ın kod adının Oğuz olduğu, elinde kaçış için 10 bin euro hazır bulunduğunu söylediği görüldü.
ERSİN HANÇERLİ DETAYI
Çeşitli güvenlik tedbirlerine ilişkin kendisine gönderilen formu telefon üzerinden dolduran FETÖ'cü eski subayın, örgütsel referans olarak ise Almanya'da firarda olan asker mahrem imam Ersin Hançerli ismini yazdığı tespit edildi.