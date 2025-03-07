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Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

Maydonoz Döner şubeleri üzerinden FETÖ'ye para aktarıldığı tespit edildi. Soruşturmaya dair yeni detaylara ulaşıldı. Örgütün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 07:35 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 07:44
Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda Maydonoz Döner'in ın FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

Soruşturma kapsamında, FETÖ'cülerin Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayri resmi ortaklık yaptığı, şirketin önemli birimlerinde örgüt üyelerinin görev aldığı belirlenmişti. Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu
Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri denetleyerek koordine ettiği polisin teknik takibine yakalandığı kaydedildi.
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu!

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

BELGELER ÇIKTI

Takibe düşmesi üzerine 9 Mayıs 2024'te hücre evinde yakalanan Levent Doğan'ın bilgisayarında Maydonoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belge çıkarken, cep telefonunda ise yurt dışına çıkış hazırlığında örgüt talimatıyla yaptığı işlemlerin tümü bulundu.

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

ÖZEL FORM HAZIRLATIYORLARMIŞ

Sabah'ta yer alan o belgelerde örgütün yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

Levent Doğan'ın örgüt tarafından kendisine yönlendirilen yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı, mesaj içeriklerinde Levent Doğan'ın kod adının Oğuz olduğu, elinde kaçış için 10 bin euro hazır bulunduğunu söylediği görüldü.

Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu

ERSİN HANÇERLİ DETAYI

Çeşitli güvenlik tedbirlerine ilişkin kendisine gönderilen formu telefon üzerinden dolduran FETÖ'cü eski subayın, örgütsel referans olarak ise Almanya'da firarda olan asker mahrem imam Ersin Hançerli ismini yazdığı tespit edildi.