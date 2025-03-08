CHP'li belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye'yi 20 bölgeye bölmekmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Kent Uzlaşısı" adı altında belediyelere terör örgütü PKK yandaşlarının doldurduğu ortaya çıktı. Skandalın patlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Kent Uzlaşısı" soruşturması tamamlandı.

ÇARPICI DETAYLARA ULAŞILDI Soruşturma kapsamında aralarında Cumhuriyet Halk Partili Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin savcılık iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.

ÜYELER HDK'DAN SEÇİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri HDP parti yöneticilerinden değil de Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.

Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek, kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.