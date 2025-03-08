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CHP'li belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye'yi 20 bölgeye bölmekmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve "Kent Uzlaşısı" adı verilen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın metropol belediyelerine sızma girişimine ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, aralarında Cumhuriyet Halk Partili Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 09:02
CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Kent Uzlaşısı" adı altında belediyelere terör örgütü PKK yandaşlarının doldurduğu ortaya çıktı. Skandalın patlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Kent Uzlaşısı" soruşturması tamamlandı.

CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş

ÇARPICI DETAYLARA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında aralarında Cumhuriyet Halk Partili Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin savcılık iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.

CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş

ÜYELER HDK'DAN SEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri HDP parti yöneticilerinden değil de Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.

CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş

Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek, kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.

CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş

HEDEF 20 BÖLGEYE AYIRMAKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; iddianamede Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasının Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedeflediği ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olduğuna yer verildi.

CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş
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