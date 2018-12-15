Başkan Erdoğan'ın Esenler'de açacağı millet bahçesi ve taş cami havadan görüntülendi
İstanbul Esenler'de bulunan Metris Kışlası'nın yerine yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliği ile yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi son hazırlıkların tamamlandığı millet bahçesinin ve taş caminin son durumu havadan görüntülendi.
Esenler Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılış için çalışmaların hızla sürdüğü bahçe ve caminin son hali havadan da görüntülendi.
METRİS KIŞLASININ YERİNE YAPILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ilave park alanları ile 240 bin metrekare büyüklüğünde.
Bahçenin içinde, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları, sosyal etkinlik alanları, gölet, kütüphane, gençlik merkezi, meyve bahçeleri, kıraathaneler ve bir cami bulunuyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 10 kişinin de anılarının yaşatılacağı park, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.