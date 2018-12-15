Başkan Erdoğan'ın Esenler'de açacağı millet bahçesi ve taş cami havadan görüntülendi

İstanbul Esenler'de bulunan Metris Kışlası'nın yerine yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliği ile yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi son hazırlıkların tamamlandığı millet bahçesinin ve taş caminin son durumu havadan görüntülendi.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 11:59:16 Güncelleme: 12:21:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





