Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'
Son 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Muş Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, operasyonlara bu şekilde hazırlık yapıyor. İşte nefes kesen fotoğraflar...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 14:02:14 Güncelleme: 14:09:52
Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
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