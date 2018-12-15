Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

Son 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Muş Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, operasyonlara bu şekilde hazırlık yapıyor. İşte nefes kesen fotoğraflar...

15 Aralık 2018 Cumartesi, 14:02:14 Güncelleme: 14:09:52
Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

Muş'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 69 sığınağı imha etti.

Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla ön plana çıkıyor.

Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

Bölücü terör örgütüne karşı yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor.

Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar'

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda da 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

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