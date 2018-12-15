Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğunun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 60 kilogram amonyun nitrat, el dürbünü, 2 akü, 5 küçük pil, şemsiye, 11 terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 2 palaska ile gıda, giyim, yaşam malzemeleri ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.