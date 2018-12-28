Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk

Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

28 Aralık 2018 Cuma, 17:15:39 Güncelleme: 17:34:02
Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk

Yılbaşına üç gün kala, 2019'a İstanbul dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.

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Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk

Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, özellikle biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk

Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.

Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk
Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk
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