Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk
Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.
28 Aralık 2018 Cuma, 17:15:39 Güncelleme: 17:34:02
Yılbaşına üç gün kala, 2019'a İstanbul dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.
DİĞER GALERİLER