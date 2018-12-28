İzmir'de nefes kesen anlar
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) kursunu bitirerek mezun olan bin 636 astsubay, terörle mücadele görevine başladı.
Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Çağrı Kart tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende, akademiyi dereceyle bitiren astsubaylara diplomaları verilerek mezuniyet andı ve Jandarma Marşı okundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zor ama en kıymetli coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız." dedi.