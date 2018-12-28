İzmir'de nefes kesen anlar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zor ama en kıymetli coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız." dedi.