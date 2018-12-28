İzmir'de nefes kesen anlar

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) kursunu bitirerek mezun olan bin 636 astsubay, terörle mücadele görevine başladı.

28 Aralık 2018 Cuma, 15:56:12 Güncelleme: 15:56:57
İzmir'de nefes kesen anlar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında 10 aylık akademik eğitimin ardından İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda 2 aylık TMH kursunu başarıyla tamamlayan 168'i kadın bin 636 astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.

İzmir'de nefes kesen anlar

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Çağrı Kart tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende, akademiyi dereceyle bitiren astsubaylara diplomaları verilerek mezuniyet andı ve Jandarma Marşı okundu.

İzmir'de nefes kesen anlar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zor ama en kıymetli coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız." dedi.

İzmir'de nefes kesen anlar

Ülkenin görevlerini namusları bilip hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ifa edecek gençlere ihtiyaç duyduğunu belirten Ersoy, mezuniyet töreninde de oldukça kapsamlı, modern ve zorlu eğitimden başarıyla çıkmış gençlerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

İzmir'de nefes kesen anlar

Bütün güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

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