Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk

Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.
Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk28 Aralık 2018, Cuma
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