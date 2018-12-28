Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika: 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kura sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı başvurdu. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için heyecanlanan hacı adaylarının gözü kulağı gelecek sonuçlardaydı. Gelen son dakika haberine göre Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

28 Aralık 2018 Cuma, 22:17:53 Güncelleme: 22:23:51
Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... Hacı adaylarının merakla beklediği Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı!

Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Sonuçları merakla bekleyen vatandaşlar "Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kayıt sonuçları nereden öğrenilir?" sorularının cevabını arıyor.

Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019 hac kuraları sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında 'oda tercihli' veya 'otel tercihli' hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekiliyor. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak..

Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

HAC KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?
Hac kura çekimleri bittiği takdirde akşam saat 23.00'den önce de T.C kimlik numaraları ile sonuçlar öğrenilebilecek.

Hac kura sonucuna BURADAN ulaşılabilecek.

Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KAYITLAR NE ZAMAN OLACAK?
2 milyon 213 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2019 hac kurası sonucunda 80 bin kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanırken kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak.

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