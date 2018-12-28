Son dakika: Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika: 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kura sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı başvurdu. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için heyecanlanan hacı adaylarının gözü kulağı gelecek sonuçlardaydı. Gelen son dakika haberine göre Hac kura çekimi sonuçları 2019 açıklandı! Diyanet Hac kayıt sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

28 Aralık 2018 Cuma, 22:17:53 Güncelleme: 22:23:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





