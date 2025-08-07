Meteoroloji’den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.