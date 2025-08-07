Meteoroloji'den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen kuvvetli yağış, özellikle Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede kısa sürede su birikintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Meteoroloji yetkilileri İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışlı havanın Cumartesi gününe kadar süreceğini ve yer yer kuvvetli olabileceğini açıkladı. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı? Serin hava kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:54