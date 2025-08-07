Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen kuvvetli yağış, özellikle Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede kısa sürede su birikintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Meteoroloji yetkilileri İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışlı havanın Cumartesi gününe kadar süreceğini ve yer yer kuvvetli olabileceğini açıkladı. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı? Serin hava kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışlı Hava Doğu Karadeniz ve Marmara'da Etkili Olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova çevrelerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Bu yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Van'ın doğu ilçelerinde de yerel ve kısa süreli sağanaklar görülebilir. İskenderun Körfezi çevresi de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Diğer Bölgelerde Hava Açık ve Güneşli

Yurdun geri kalan büyük bölümünde ise gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde vatandaşlar güneşli ve sıcak bir gün geçirecek.

Sıcaklıklar Normallerin Üzerine Çıkıyor
Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtiyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hissedilen sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.