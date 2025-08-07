AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı 2025: 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2025 yılı Temmuz dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, üç oturum halinde tamamlandı. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce öğrenci, bu kritik sınav sürecinin ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB'den gelen resmi duyuru ile AÖL sınav sonuçlarına dair bekleyiş son buluyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:11