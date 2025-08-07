Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı 2025: 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2025 yılı Temmuz dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, üç oturum halinde tamamlandı. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce öğrenci, bu kritik sınav sürecinin ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB'den gelen resmi duyuru ile AÖL sınav sonuçlarına dair bekleyiş son buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavlarının ardından, gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar için geri sayım başladı.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

MEB'in yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 yılı AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, belirtilen tarihten itibaren sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşabilecek.

Sınav sonuçları;
📍 Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
📍 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
adreslerinden sorgulanabilecek.

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Sınavlar, her ders için 10 çoktan seçmeli sorudan oluştu. Adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi.

Değerlendirme ise şu formüle göre yapılacak:

Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100

Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.