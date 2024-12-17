"NARİN'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ" Ömer Güran, Arif Güran'ın Yüksel Güran'dan şüphelenip şüphelenmediğini sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Yani ben bunu ona sormadım. Ama dışarıdan gelen misafirlerden de şüpheleniyordu. Herkesten şüpheleniyordu. Bazen biz bir şey dediğimizde kalkıp evine gidiyordu. Biz yine de onun yanında olmak istedim. Ben herkesten şüphelenmesini normal buluyorum. Narin'e çok düşkündü.

"SALİM ABİM BABAM GİBİDİR" Ömer Güran, amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün sosyal medya hesabından amcanın benzin istasyonuna gelerek ıslak mendil aldığını ve aracın ön koltuğunda üstü battaniye ile sarılı Narin'i gördüğünü iddia eden kişinin kendisine ulaştığını belirterek şunları söyledi: Köye gidiyordum merkezdeydim. Yolda Murat isimli kişi bana mesaj attı. Sonra başka birisi aradı. Benzin istasyonunda abini görmüş dediler. Sonra başka bir numara aradı. Bana ekran görüntüsü attı. Daha sonra başka bir numara aradı. Murat isimli kişi böyle bir ifade vermiş şeklinde bir mesaj attı. Sonra mesajlarını sildi. Ben numaraları kaydetmedim. Ama aramaları falan silmedim. Mesajları atan kişi yazdığı mesajları geri siliyordu. Beni Salim Güran büyütmüştür. Ben babam öldüğünde 2 yaşındaydım. Salim abim bizi bu yaşa getirdi. Salim abim bizimle sürekli ilgilendi.

Salim Güran'dan şüphelenip şüphelenmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Ömer Güran; " Ben bu petrol olayı falan ortaya çıkınca çok üzüldüm. Hatta bir çarşamba çocukları cezaevine görüşe götürdüm. 'Bana sen neden benim görüşüme gelmiyorsun?' dedi. Yani ben kendi abimin gözünün içinden anlamaz mıyım? Ben başından beridir görüşe gidiyorum. Salim abinin karekterini, kişiliğini herkes bilir. Kimse Salim abiden hiç rahatsız olmamıştır. Salim abi köy muhtarı. Salim abi kameraları biliyordu. Böyle bir şey olamaz. Öldürüp neden Nevzat'a versin?" dedi.

Salim'in Enes'i korumak için böyle bir şey yapmayadağını belirten Ömer Güran, " Salim abi Enes böyle bir şey yapsa gider babasına teslim ederdi."ifadelerini kullandı.