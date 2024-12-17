Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili baba Arif Güran'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı.
KARDEŞLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ
Kardeşlerine olan bağlılıyla bilinen Güran'ın olay günü verdiği ifade oldukça dikkat çekiciydi. Arif Güran'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde "Süheyla Özkan ve çocukları olan Ömer Güran, İbrahim Güran isimli şahısların tavır ve hareketlerini beğenmedim, bunlar çok rahat gözüküyordu. Bunu da orada görevli jandarma komutanına da söyledim" dediği öğrenildi.
Güran, ayrıca üvey annesi Süheyla Özkan'ın "saflığa vurarak" konuştuğunu ve olay saatinde okul yolunun boş olduğunu iddia ettiğini söyledi. Güran'ın tutanağa yansıyan diğer ifadelerinde kardeşi Barış Güran'ın arama çalışmaları sırasında köyün alakasız noktalarına yönlendirmeler yaptığını ve anlamsız konuşmalarıyla dikkat çektiğini belirttiği öğrenildi.
Bunun yanı sıra yeğeni Hüseyin Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün Mardin/Derik ilçesine gidiş ve dönüş hareketlerini şüpheli bulduğunu dile getiren baba, Hüseyin'in nasıl ve kimle hareket ettiğini bilmediğini ifade etti.
AMCA İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU
İddiaların odağındaki amca Ömer Güran, canlı yayında iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Süheyla Özkan'ın oğlu olan Ömer Güran, "Ben olay günü İstanbul'dayım. 2. gün yetiştim. Köy çok kalabalıktı. O gün söylediklerini Arif Güran'ın psikolojisinden kaynaklı olarak söylediğini düşünüyorum. Annem olsun herkes olsun hepimizden şüpheleniyordu." dedi.
"NARİN'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ"
Ömer Güran, Arif Güran'ın Yüksel Güran'dan şüphelenip şüphelenmediğini sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
Yani ben bunu ona sormadım. Ama dışarıdan gelen misafirlerden de şüpheleniyordu. Herkesten şüpheleniyordu. Bazen biz bir şey dediğimizde kalkıp evine gidiyordu. Biz yine de onun yanında olmak istedim. Ben herkesten şüphelenmesini normal buluyorum. Narin'e çok düşkündü.
"SALİM ABİM BABAM GİBİDİR"
Ömer Güran, amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün sosyal medya hesabından amcanın benzin istasyonuna gelerek ıslak mendil aldığını ve aracın ön koltuğunda üstü battaniye ile sarılı Narin'i gördüğünü iddia eden kişinin kendisine ulaştığını belirterek şunları söyledi:
Köye gidiyordum merkezdeydim. Yolda Murat isimli kişi bana mesaj attı. Sonra başka birisi aradı. Benzin istasyonunda abini görmüş dediler. Sonra başka bir numara aradı. Bana ekran görüntüsü attı. Daha sonra başka bir numara aradı. Murat isimli kişi böyle bir ifade vermiş şeklinde bir mesaj attı. Sonra mesajlarını sildi. Ben numaraları kaydetmedim. Ama aramaları falan silmedim. Mesajları atan kişi yazdığı mesajları geri siliyordu. Beni Salim Güran büyütmüştür. Ben babam öldüğünde 2 yaşındaydım. Salim abim bizi bu yaşa getirdi. Salim abim bizimle sürekli ilgilendi.
Salim Güran'dan şüphelenip şüphelenmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Ömer Güran; " Ben bu petrol olayı falan ortaya çıkınca çok üzüldüm. Hatta bir çarşamba çocukları cezaevine görüşe götürdüm. 'Bana sen neden benim görüşüme gelmiyorsun?' dedi. Yani ben kendi abimin gözünün içinden anlamaz mıyım? Ben başından beridir görüşe gidiyorum. Salim abinin karekterini, kişiliğini herkes bilir. Kimse Salim abiden hiç rahatsız olmamıştır. Salim abi köy muhtarı. Salim abi kameraları biliyordu. Böyle bir şey olamaz. Öldürüp neden Nevzat'a versin?" dedi.
Salim'in Enes'i korumak için böyle bir şey yapmayadağını belirten Ömer Güran, " Salim abi Enes böyle bir şey yapsa gider babasına teslim ederdi."ifadelerini kullandı.
O SAATTE FATURA ÖDEMİŞ
Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın paylaştığı belgeyi hatırlatan Ömer Güran, "O saatte Salim Güran cep telefonu faturasını ödemiş bunu biz dün öğrendik. Kendisinin ve kızı Dilek'in faturasını yatırmış. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Salim Güran'ın mobil bankacılık üzerinden 2 tane fatura ödediği ortaya çıkmıştı.
Ömer Güran, Nevzat Güran'ın cinayeti işleme motivasyonu olduğuna dikkat çekerek, "Nevzat, Arif Güran'a kin tuttu. Salim'i su bahanesi ile aramış. Amacı nerede olduğunu öğrenmekti. Saat 3'te bahçe sulanmaz. Yazın ortası. Sulama saati akşam saatleridir." dedi.
Nevzat'ın ifadesinde Salim Güran'dan korktuğunu ifade etmesine de vurgu yapan Ömer Güran," Nevzat gerçekten abimden korkuyorsa, abim neden cinayeti işledikten sonra ben Yüksel ile yasak aşk yaşadım diye sana hesap versin. " şeklinde konuştu.