Cineyete ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Tüm Türkiye'nin takip ettiği kritik davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.