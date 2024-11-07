Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş şeklinde bulundu.
Cineyete ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Tüm Türkiye'nin takip ettiği kritik davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kritik dava öncesinde Narin'in babaannesi Süveyla Güran atv Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu.