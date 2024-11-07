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Narin Güran'ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar'ın evi ilk kez görüntülendi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 'katil kim sorusu?' yanıt aramaya devam ediyor. Minik kızın ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere en yakınları 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Kritik duruşma öncesinde atv Haber Narin'in babannesi Süveyla Güran'a mikrofon uzattı. Güran katilin kim olduğuna dair tahminini dile getirirken, Nevzat Bahtiyar'ın evi de görüntülendi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:41 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:47
Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş şeklinde bulundu.

Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!
Narin Güran Cinayetinde Hesap Zamanı!

Cineyete ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Tüm Türkiye'nin takip ettiği kritik davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!

Kritik dava öncesinde Narin'in babaannesi Süveyla Güran atv Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu.

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