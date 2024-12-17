Son zamanlarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada artış gösterdi. Konya'da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Manisa'da ise Emirhan Ü., Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye binerek, sürücüyü bıçaklamaya ve gasp etmeye kalkıştı. Hakan Paktan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

YAPTIRMAYAN ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇEMEYECEK

Bu olayın dışında taksilerde yaşanan bir çok olayın kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştuğu görüldü. Taksilerde araç içi kameralarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, "1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar" dedi.



Öte yandan Başkan Erkan Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin muhtemel bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi. 30 ilçede, 2 bin 915 adet ticari taksinin bin 300 tanesinde kamera olduğunu anlatan Başkan Erkan Özkan, anlık olarak tüm taksilerin takip edildiğini anlattı.

Erkan Özkan, "Herhangi bir olay vuku bulduğunda, an ve an haber merkezimizden tespit edebiliyoruz. Tek merkezden olmasının faydasını burada görüyoruz. Haber merkezimizde, bütün İzmir'in taksileri görülebilir. İzmir'in hareket halinde ve duran bütün ticari taksileri, buradaki haber merkezimiz tarafından 7/24, 365 gün takip ediliyor. 30 ilçede, odamıza bağlı üyelerimizin bütün araçlarını takip edebiliyoruz. Manisa'ya da teknik destek veriyoruz. Bu haber merkezinin, bizim odamızın esnafımıza verdiği en güzel hizmetlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Türkiye'de de ilk olduğu için, ben İzmirli şoför esnafı kardeşlerim adına gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.