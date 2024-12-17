17 ARALIK 2024 HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı sıraladı: İstanbul’a kar yağacak mı? Buzlanma, don, çığ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinde bulutlanma artarken bazı bölgelerde kar ve yağmur etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus da hayatı olumsuz etkileyebilir.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağış Bekleniyor Ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Artvin, Ardahan ve Rize'nin doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Vatandaşların tedbirli olması istendi. Kuvvetli Rüzgar Orta Karadeniz'de Etkili Olacak Orta Karadeniz kıyılarında rüzgar batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Hava Sıcaklıkları Artıyor Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu artış, soğuk hava etkisini bir nebze hafifletse de, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı devam edecek.