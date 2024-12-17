17 ARALIK 2024 HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı sıraladı: İstanbul’a kar yağacak mı? Buzlanma, don, çığ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinde bulutlanma artarken bazı bölgelerde kar ve yağmur etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus da hayatı olumsuz etkileyebilir.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağış Bekleniyor
Ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Artvin, Ardahan ve Rize'nin doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kuvvetli Rüzgar Orta Karadeniz'de Etkili Olacak
Orta Karadeniz kıyılarında rüzgar batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Hava Sıcaklıkları Artıyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu artış, soğuk hava etkisini bir nebze hafifletse de, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı devam edecek.
Bölge Bölge Detaylı Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Marmara genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde puslu bir hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
İstanbul: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C.
Edirne: Açık ve az bulutlu, sıcaklık 13°C.
Bursa: Sisli ve puslu, sıcaklık 11°C.
Not: Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir.
Ege Bölgesi
Ege kıyılarında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde ise gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.
İzmir: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C.
Manisa: Sisli ve puslu bir hava, sıcaklık 13°C.
Denizli: Gece don olayı görülebilir, sıcaklık gündüz 10°C.
Denizlerde Uyarı: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar etkili olacak, dalga yüksekliği 3 metreye ulaşabilir.
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz'de hava genellikle parçalı bulutlu ve sakin olacak. Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkarken, iç kesimlerde gece don olayları görülebilir.
Antalya: Parçalı bulutlu, sıcaklık 18°C.
Adana: Açık ve güneşli, sıcaklık 17°C.
Mersin: Parçalı bulutlu, sıcaklık 16°C.
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde sisli ve puslu bir hava beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 3 ila 6 derece arasında seyredecek.
Ankara: Parçalı bulutlu, gece sıcaklık -2°C.
Eskişehir: Sisli ve puslu, gündüz sıcaklık 4°C.
Konya: Parçalı bulutlu, sıcaklık 5°C.
Uyarı: Sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerde hafif rüzgar bekleniyor.
Zonguldak: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C.
Bolu: Sisli ve puslu, sıcaklık 6°C.
Orta Karadeniz: Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) etkili olacak.
Samsun: Rüzgarlı ve parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C.
Ordu: Parçalı bulutlu, rüzgar etkili, sıcaklık 11°C
Doğu Karadeniz: Bölgenin doğusunda yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
Rize: Yağmurlu, sıcaklık 9°C.
Artvin: Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek, sıcaklık 4°C.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Özellikle Artvin ve çevresinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunda kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.
Erzurum: Kar yağışlı, sıcaklık -3°C.
Ardahan: Yoğun kar yağışı bekleniyor, sıcaklık -5°C.
Van: Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C.
Çığ Riski: Bölgenin eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde hafif don olayları görülebilir.
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C.
Şanlıurfa: Açık ve güneşli, sıcaklık 12°C.
Gaziantep: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C.
Denizlerde Hava Durumu
Karadeniz: Batı Karadeniz'de rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Dalga yüksekliği 3-4 metreye ulaşabilir.
Ege Denizi: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar etkili olacak, dikkatli olunmalı.
Akdeniz: Orta ve batı kesimlerde rüzgar hafif, dalga yüksekliği 2 metre civarında.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Geçtiğimiz günlerde kısa bir süreçte görülen kar yağışı dikkate alındığında yılbaşına yaklaşılırken İstanbul'a kar yağacak mı sorusu da gündeme geldi.
Önümüzdeki günler için kar yağışı beklentisi bulunmazken Meteoroloji uzmanları yağış için aralık ayı sonu veya ocak ayı başını işaret ediyor.