Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var
Ankara Kızılay'da bir Belediye otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis bölgede yoğun güvenlik önlemi adı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 16:19:54 Güncelleme: 16:22:31
Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı.
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