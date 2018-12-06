Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER