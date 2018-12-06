Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Ankara Kızılay'da bir Belediye otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis bölgede yoğun güvenlik önlemi adı.

6 Aralık 2018 Perşembe, 16:19:54 Güncelleme: 16:22:31
Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı.

Ankarada belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var

Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

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