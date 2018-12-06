Haberler Web TV Başkent'te kontrolden çıkan belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Başkent'te kontrolden çıkan belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

06 Aralık 2018, Perşembe

Başkent'te belediye otobüsü yayalara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları