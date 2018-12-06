Başkent'te kontrolden çıkan belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı 06 Aralık 2018, Perşembe

Başkent'te belediye otobüsü yayalara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.