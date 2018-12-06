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Otobüs yayaların arasına böyle daldı!

06 Aralık 2018, Perşembe

Ankara Kızılay'da bir belediye otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara çarptı. İlk bilgilere göre 2 kişi yaralandı.


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