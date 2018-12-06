AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanları Toplantı'sında 14 Belediye Başkan adayını açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için daha önce 60 Belediye Başkan adayı açıklanmıştı. Böylelikle 74 ilin AK Parti'nin Belediye Başkan adayları açıklanmış oldu. AK Parti'nin Belediye Başkan adayları kimdir? İşte AK Parti Belediye Başkan adayları listesi...

6 Aralık 2018 Perşembe, 11:23:17 Güncelleme: 12:28:15
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıttı. Peki Başkan Erdoğan'ın tanıttığı başkan adayları kimdir? nereliler, kaç yaşındalar? İşte 74 ilin başkan adayları ile ilgili tüm detaylar..

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?
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