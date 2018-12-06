AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanları Toplantı'sında 14 Belediye Başkan adayını açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için daha önce 60 Belediye Başkan adayı açıklanmıştı. Böylelikle 74 ilin AK Parti'nin Belediye Başkan adayları açıklanmış oldu. AK Parti'nin Belediye Başkan adayları kimdir? İşte AK Parti Belediye Başkan adayları listesi...
6 Aralık 2018 Perşembe, 11:23:17 Güncelleme: 12:28:15
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