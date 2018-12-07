PKKnın kış üslenmesine ağır darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Aktaş-12 Özel Birlik Operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.