Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki Melisa ve 22 yaşındaki ağabeyi Umutcan Şimşek , evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazları bıçakla kesilerek öldürüldü.

ÖNCE MELİSA'YI SONRA AĞABEYİNİ Olay, Kılavuz Mahallesi 58'inci sokaktaki bir apartmanın 12'nci katında meydana geldi. Katilin önce Melisa'yı, ardından ise eve gelen Umutcan'ı öldürdüğü belirlendi. Melisa'nın milli kayakçı olduğu, ağabeyinin de düğün salonlarında garsonluk yaparak ailesine destek verdiği öğrenildi. Cinayet sırasında anneleri Ayşegül Şimşek'in köyde olduğu belirtilen iki kardeşin cenazeleri savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşılan milli kayakçı Melisa'nın son olarak Bursa Uludağ'da yapılan Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 5'inci olduğu, okulunda birinci olduğu öğrenildi.