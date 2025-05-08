Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki Melisa ve 22 yaşındaki ağabeyi Umutcan Şimşek , evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazları bıçakla kesilerek öldürüldü.
ÖNCE MELİSA'YI SONRA AĞABEYİNİ
Olay, Kılavuz Mahallesi 58'inci sokaktaki bir apartmanın 12'nci katında meydana geldi. Katilin önce Melisa'yı, ardından ise eve gelen Umutcan'ı öldürdüğü belirlendi. Melisa'nın milli kayakçı olduğu, ağabeyinin de düğün salonlarında garsonluk yaparak ailesine destek verdiği öğrenildi. Cinayet sırasında anneleri Ayşegül Şimşek'in köyde olduğu belirtilen iki kardeşin cenazeleri savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşılan milli kayakçı Melisa'nın son olarak Bursa Uludağ'da yapılan Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 5'inci olduğu, okulunda birinci olduğu öğrenildi.
BAŞARILI BİR KAYAKÇIYDI
Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında çıkan yüzünde maske, gözlük, başında şapka ve elinde poşet bulunan kişinin kimliğini tespit etti. Çifte cinayeti işlediği belirlenen Hüseyin S., kaçtığı Ankara'da yakalandı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Hüseyin S.'nin olayın yaşardığı binaya girişinin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin içeri girerken başında bere olduğu, yüzüne ameliyat maskesi taktığı, gözünde güneş gözlüğü olduğu ve elinde ise plastik bir poşet bulunduğu görüldü. Cinayet zanlısının 5 yıl önce Sivas-Ankara hattında ortadan kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen kardeşlerin babası Uğur Şimşek'in arkadaşı ve onu son gören kişi olduğu anlaşıldı.
BABAYI DA MI ÖLDÜRDÜ?
Sorgusu süren Hüseyin S.'nin, katlettiği Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in de katili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Sivas'ta taksicilik ve besicilik yapan baba Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞLAR
Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ATV'de yayınlanan Müge Anlı dahil olmak üzere çeşitli programlara konuk oldukları da belirlendi.
BORÇ- ALACAK MESELESİ VARDI
Katil zanlısı ile ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Hüseyin S.'nin katlettiği iki kardeşin 5 yıldır kayıp olan babaları Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç-alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile programa katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.