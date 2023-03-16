AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu
Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan'ın seçim stratejisi de belli oldu. Dün yapılan grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleri ile görüşen Başkan Erdoğan, 14 Mayıs için kurmaylarına talimat verdi. Başkan Erdoğan, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterecek. Öte yandan AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK
Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.
GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRİYORUZ
AK Parti kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek.
ADAY ADAYI OLSUNLAR
Başkan Erdoğan'ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi. Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi.
3 DÖNEM KURALINA İSTİSNALAR
Sabah'ta yer alan habere göre, 3 dönem kuralının uygulanıp, uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvurularının başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı.
O, 2017'de, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" açıklamasında bulunmuştu.